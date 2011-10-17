Небходимо прикрутить к сайту недвижимости jquery forms наподобие http://www.trulia.com/NY/Amherst/p_4/ то что с левой стороны. Важен не дизайн на внутренние составляющие.
Обновление сайта на Битрикс
Необходимо обновить сайт на Битрикс. Все готово для процедуры, новый сайт располагается на поддомене. Время до утра.
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