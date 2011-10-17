Обновление сайта на Битрикс

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Завершен1 заявка109 просмотров

Необходимо обновить сайт на Битрикс. Все готово для процедуры, новый сайт располагается на поддомене. Время до утра.

14 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bubles
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Сергей добросовестный специалист на которого можно положиться. Помогал с сайтом на 1С Битрикс.
Было интересно работать. Оплату произвел вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

bubles
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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