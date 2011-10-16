Верстка и программирование корпоративного сайта

Необходимо закончить проект.

Дизайн сайта разработан (в формате PSD)

ТЗ – во вложенном файле.

Контент написан.

Так как разработанные страницы дизайна имеют достаточно большой объем (8Мб), то решил отправить вам только ТЗ. При необходимости, могу прислать дизайн.

При ознакомлении с ТЗ обратите внимание на:

- Общая концепция сайта. Главное при разработке сайта- стр. 5 ТЗ

-Порядок контроля и приемки – стр. 42 ТЗ

Срок реализации проекта ориентировочный.

Собственные разработки CMS для меня – не приемлемы.

Отдаю предпочтение CMS таким как NetCat либо Joomla, лишь потому, что немного знаком с этими системами управления.

Если вы считаете, а главное сможете обосновать, что другая CMS лучше подходят для реализации этого проекта, думаю, что возражать не буду. Главное в процессе выбора CMS – правильно/ грамотно обосновать ваш выбор.

Главный критерий - КАЧЕСТВО вашей работы.

Интересует:

1. Срок реализации проекта;

2. Стоимость вашей работы;

3.Порядок оплаты;

4. СMS (при условии, что будет предложена другая CMS)

Хотелось бы видеть вашу работу в следующем порядке (стр. 42 ТЗ – «Порядок контроля и приемки»):

1.Предоплата (если в этом есть необходимость);

2. Оплата выбранной CMS Заказчиком (при условии, что тип CMS – платная);

3.Работа верстальщика/ программиста;

4. Наполнение сайта контентом. (Наполнение сайта осуществляет Исполнитель);

5. Тестирование сайта Заказчиком, с наполненным контектом, на демо-хостинге Исполнителя (для принятия промежуточного этапа выполненной работы) (Срок – 7 рабочих дней);

6. Промежуточный расчет с Исполнителем;

7. Перенос сайта Исполнителем на хостинг Заказчика;

8. Тестирование сайта не хостинге Заказчика (для окончательного принятия работы) (Срок- 7 рабочих дней);

9. Окончательный расчет с Исполнителем (Срок – 3 рабочих дня).

Желательна форма оплаты: - безнал/ Яндекс деньги / (резервом)WebMoney.

Возможно, будем проводить сделку без риска.

Победитель конкурса получит не только денежный приз, но и возможность дальнейшего сотрудничества.

Желаю вам удачи!