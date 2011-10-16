Здравствуйте, есть html страничка (скрин прикрепил)-это тестовое задание на английском языке. (ответы я дам исполнителю). После ввода ответов и нажатия кнопки готово (в конце теста) обработчик должен проверить ответы - выдать количество ...
Верстка и программирование корпоративного сайта
Необходимо закончить проект.
Дизайн сайта разработан (в формате PSD)
ТЗ – во вложенном файле.
Контент написан.
Так как разработанные страницы дизайна имеют достаточно большой объем (8Мб), то решил отправить вам только ТЗ. При необходимости, могу прислать дизайн.
При ознакомлении с ТЗ обратите внимание на:
- Общая концепция сайта. Главное при разработке сайта- стр. 5 ТЗ
-Порядок контроля и приемки – стр. 42 ТЗ
Срок реализации проекта ориентировочный.
Собственные разработки CMS для меня – не приемлемы.
Отдаю предпочтение CMS таким как NetCat либо Joomla, лишь потому, что немного знаком с этими системами управления.
Если вы считаете, а главное сможете обосновать, что другая CMS лучше подходят для реализации этого проекта, думаю, что возражать не буду. Главное в процессе выбора CMS – правильно/ грамотно обосновать ваш выбор.
Главный критерий - КАЧЕСТВО вашей работы.
Интересует:
1. Срок реализации проекта;
2. Стоимость вашей работы;
3.Порядок оплаты;
4. СMS (при условии, что будет предложена другая CMS)
Хотелось бы видеть вашу работу в следующем порядке (стр. 42 ТЗ – «Порядок контроля и приемки»):
1.Предоплата (если в этом есть необходимость);
2. Оплата выбранной CMS Заказчиком (при условии, что тип CMS – платная);
3.Работа верстальщика/ программиста;
4. Наполнение сайта контентом. (Наполнение сайта осуществляет Исполнитель);
5. Тестирование сайта Заказчиком, с наполненным контектом, на демо-хостинге Исполнителя (для принятия промежуточного этапа выполненной работы) (Срок – 7 рабочих дней);
6. Промежуточный расчет с Исполнителем;
7. Перенос сайта Исполнителем на хостинг Заказчика;
8. Тестирование сайта не хостинге Заказчика (для окончательного принятия работы) (Срок- 7 рабочих дней);
9. Окончательный расчет с Исполнителем (Срок – 3 рабочих дня).
Желательна форма оплаты: - безнал/ Яндекс деньги / (резервом)WebMoney.
Возможно, будем проводить сделку без риска.
Победитель конкурса получит не только денежный приз, но и возможность дальнейшего сотрудничества.
Желаю вам удачи!
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