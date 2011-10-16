Срочный проект - доска объявлений

Требуются универсальные программисты,(знание PHP,MySQL,Jquery,Javascript, HTML,CSS) ,для выполнения разовой работы. ( возможно дальнейшее постоянное сотрудничество) 1) Требуется сделать перевод движка (все меню, с английского на русский).движок самописный. 2.) Нужно интегрировать ...
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