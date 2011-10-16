Срочный проект - доска объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок126 просмотров

Доска объявлений.

Предлагайте готовые идеи. Подробности при личной переписке.

В заявках оставлять:

Сроки;

Стоимость;

ICQ.

Рассмотрния заявок будет 3 дня после будет выбран исполнитель.

14 лет назад
demonch21
Валерий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров