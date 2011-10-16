Online-сервис

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Закрыт7 заявок327 просмотров

Требуются универсальные программисты,(знание PHP,MySQL,Jquery,Javascript, HTML,CSS) ,для выполнения разовой работы. ( возможно дальнейшее постоянное сотрудничество)

1) Требуется сделать перевод движка (все меню, с английского на русский).движок самописный.

2.) Нужно интегрировать прием платежей Российских платежных систем.

3.) Подправить дизайн пары страниц .

Пишите ваши сроки и цену за работу.

Опыт работы обязателен!!! Портфолио готовых работ !

CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHP
14 лет назад
Dim0n4ik
Дмитрий 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

serviom
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

serviom
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад