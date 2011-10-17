Заменить статическое верх. меню на "ниспадающее"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки130 просмотров

Сайт - URL в приложенном файле.

Есть статическое верхнее меню. Необходимо сделать его "ниспадающим" - то есть, добавить подпункты.

Адекватная оперативная оплата гарантируется.

P.S.: Пожалуйста, только профи.

14 лет назад
xbsmedia
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

romey
Роман 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Проект выполнен на отлично, и в разумные сроки. Рекоммендуем Романа как хорошего специалиста, а также просто приятного в общении человека. Рекоммендуем ААА+++

Заявки фрилансеров

romey
Роман 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад