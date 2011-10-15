Скрипт PHP - объединение строк

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Закрыт9 заявок386 просмотров

Скрипт PHP

Допустим есть 3 файла TXT со строками. В каждом файле одинаковое количество строк. Встречаются пустые строки, в одном и том же месте во всех файлах.

Напишите пожалуйста скрипт, который будет соединять строки из файлов в таком виде:

{1 строка 1 файл|1 строка 2 файл|1 строка 3 файл} {2 строка 1 файл|2 строка 2 файл|2 строка 3 файл} {3 строка 1 файл|3 строка 2 файл|3 строка 3 файл} если встречается пустая строка, то вставляем пустую строку

пустая строка

{4 строка 1 файл|4 строка 2 файл|4 строка 3 файл} {5 строка 1 файл|5 строка 2 файл|5 строка 3 файл} {6 строка 1 файл|6 строка 2 файл|6 строка 3 файл}

и т.д. до конца строк

файлов может быть сколько угодно.

PHP
14 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$9
1 день

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knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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