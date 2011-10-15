дизайн предоставлю основные сложности – мультиязычность и перелистывание страниц без перезагрузки страницы в остальном – сайт-визитка желательно уложиться в 20-25 тр
Скрипт PHP - объединение строк
Скрипт PHP
Допустим есть 3 файла TXT со строками. В каждом файле одинаковое количество строк. Встречаются пустые строки, в одном и том же месте во всех файлах.
Напишите пожалуйста скрипт, который будет соединять строки из файлов в таком виде:
{1 строка 1 файл|1 строка 2 файл|1 строка 3 файл} {2 строка 1 файл|2 строка 2 файл|2 строка 3 файл} {3 строка 1 файл|3 строка 2 файл|3 строка 3 файл} если встречается пустая строка, то вставляем пустую строку
пустая строка
{4 строка 1 файл|4 строка 2 файл|4 строка 3 файл} {5 строка 1 файл|5 строка 2 файл|5 строка 3 файл} {6 строка 1 файл|6 строка 2 файл|6 строка 3 файл}
и т.д. до конца строк
файлов может быть сколько угодно.
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