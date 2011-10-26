AJAX случайный вывод

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  2. Веб-программирование
Завершен19 заявок253 просмотра

Надо написать простенький скрипт на ajax случайного вывода записи из базы sql (базу мы с вами создадим).

Проще говоря анекдоты.

В блоке должна быть ссылка Ещё которая подгрузит новый анекдот без перезагрузки страницы.

Также нужна простенькая форма добавления записи в базу. На странице: пароль к базе, форма ввода и кнопка добавить.

AJAXSQL
14 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Всё ок :) быстро и качественно
Хороший заказчик. Был рад сотрудничеству. Четкое ТЗ и оплата вовремя.

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alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад