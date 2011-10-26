AJAX случайный вывод

Надо написать простенький скрипт на ajax случайного вывода записи из базы sql (базу мы с вами создадим).

Проще говоря анекдоты.

В блоке должна быть ссылка Ещё которая подгрузит новый анекдот без перезагрузки страницы.

Также нужна простенькая форма добавления записи в базу. На странице: пароль к базе, форма ввода и кнопка добавить.