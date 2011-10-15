Установка браузерных игр на Денвер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки153 просмотра

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Много раз уже пробовал установить разные браузерные игры на Денвер для того чтобы их тестить, но никак не получается. Постоянно выдает какие-то ошибки. Можете написать полностью пошаговую инструкцию по установке. Также указывайте сроки и цену сколько это будет стоит.

Ниже загружен архив игры, которую я бы хотел установить.

14 лет назад
Alexxiss
36 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

AleksKls
Алексей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Благодарен! Сделал все быстро и качественно. Всем советую. Надеюсь будем и в дальнейшем сотрудничать.

Заявки фрилансеров

AleksKls
Алексей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад