Установка браузерных игр на Денвер

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Много раз уже пробовал установить разные браузерные игры на Денвер для того чтобы их тестить, но никак не получается. Постоянно выдает какие-то ошибки. Можете написать полностью пошаговую инструкцию по установке. Также указывайте сроки и цену сколько это будет стоит.

Ниже загружен архив игры, которую я бы хотел установить.