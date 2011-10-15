дизайн предоставлю основные сложности – мультиязычность и перелистывание страниц без перезагрузки страницы в остальном – сайт-визитка желательно уложиться в 20-25 тр
Установка браузерных игр на Денвер
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Много раз уже пробовал установить разные браузерные игры на Денвер для того чтобы их тестить, но никак не получается. Постоянно выдает какие-то ошибки. Можете написать полностью пошаговую инструкцию по установке. Также указывайте сроки и цену сколько это будет стоит.
Ниже загружен архив игры, которую я бы хотел установить.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Дизайн на подходеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Дизайна еще нет, делаем. Заранее выбираю программистов Битрикса.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Для игры требуется сервер. Задача: клиент-серверный модуль для коммуникации двух игровых клиентов Основные положения: - сервер должен быть Java веб-модулем для tomcat или glassfish, использующим ec.comm.server ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10
Есть партнерская программа, использующая авторизацию через webmoney. Написана была отдельно. В результате подключения к другим скриптам, перестала записывать данные в БД. Скрипты, к которым подключается, идентичны по функционалу. И еще надо добавить несколько кнопок, данные ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать пару изменений в опен карт 1) На главной странице выводится продукция, в категория продукции есть сортировка по мужским и женским. Необходимо такую же сортировку сделать на главной странице, и при ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно создать небольшой проект для facebook на базе уже имеющегося приложения. Есть готовые: 1. Дизайн 2. Серверная часть, заточенное под другое api (php+mysql) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать ролик из картинок. Примерно как на главной странице http://alutech-group.com/ только без нижнего меню, а так тоже самое, выезжают и текст вылетает для картинки сбоку. Картинок будет 10.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10
Требуется модифицировать php скрипт для повышения защиты от потенциального взлома.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть некий пользовательский цикл, выводящий "избранные" записи с определенным кол-вом их на странице. Цикл выводит записи в таком порядке, где более свежая запись (более свежая имеется в виду не последняя созданная на сайте, а ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад