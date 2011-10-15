Изменить упорядочивание в цикле Wordpress

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Завершен5 заявок133 просмотра

Есть некий пользовательский цикл, выводящий "избранные" записи с определенным кол-вом их на странице.

Цикл выводит записи в таком порядке, где более свежая запись (более свежая имеется в виду не последняя созданная на сайте, а последняя добавленная в избранное пользователя) находится в конце. Необходимо изменить порядок в обратную сторону, чтобы свежая запись выводилась в начале.

WordPress
14 лет назад
oz-style
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

psdtohtml
Артём 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Артем быстро понял что требуется и еще быстрее это сделал. Спасибо. Рекомендую.
Хороший заказчик, четко сформировал задачу на сайте поэтому вопросов не возникло. Оплатил сразу же, приятно работать с такими заказчиками, рекомендую.

Заявки фрилансеров

psdtohtml
Артём 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад