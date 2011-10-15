Изменить упорядочивание в цикле Wordpress

Есть некий пользовательский цикл, выводящий "избранные" записи с определенным кол-вом их на странице.

Цикл выводит записи в таком порядке, где более свежая запись (более свежая имеется в виду не последняя созданная на сайте, а последняя добавленная в избранное пользователя) находится в конце. Необходимо изменить порядок в обратную сторону, чтобы свежая запись выводилась в начале.