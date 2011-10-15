Нужно сделать простой скрипт по whois

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок215 просмотров

Уважаемые программисты, нужно сделать простой скрипт выдерки данных из whois доменов.

Срок: как можно быстрее

Цена: 200 рублей + отзыв и дальнейшие заказы

ТЗ приложен к письму. Просьба после ознакомления писать срок и цену в комментариях.

С уважением.

14 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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