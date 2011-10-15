Нужно изменить несколько нюансов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Нужно изменить несколько нюансов в компонент.

http://prosto.md/

авторизуйтесь

test

test

правый верхний угол. добавить объявление

выберите любую категорию

вверху есть таблица категория, она на яве.

мне вот это поле котоое на яве нужно переделать на тип селект

Бюджет 500 руб. Оплата вебмани по факту!

14 лет назад
pyoter
Валера 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

AleksKls
Алексей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$12
2 дня

Заявки фрилансеров

AleksKls
Алексей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад