Задача: Переписать ActionScript так, чтобы часы ходили в обратном направлении (зеркальное отражение). А так же, изменение цвета стрелок. P.S. Заказ-тест, если мне понравится исполнитель, то будут рассматриваться варианты ...
Нужно изменить несколько нюансов
Нужно изменить несколько нюансов в компонент.
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test
test
правый верхний угол. добавить объявление
выберите любую категорию
вверху есть таблица категория, она на яве.
мне вот это поле котоое на яве нужно переделать на тип селект
Бюджет 500 руб. Оплата вебмани по факту!
Выбранный исполнитель
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