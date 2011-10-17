Исправить ошибку в дизайне темы Вордпресса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки175 просмотров

Есть 2 сайта, на одинаковых версиях вордпресса и с одинаковыми темами, но на одном с отображением шрифтов все нормально вот здесь http://music-of.ru/archives/539 , а здесь http://the-business.ru/archives/296 в сайдбаре, в подвале и в блоке "Похожие статьи" - шрифты меньше, чем должны быть. Это проявляется только на страницах полной статьи, а в категориях и на главной все ок.

WordPress
14 лет назад
mediahit
Илья 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tim1985
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Алексей выполнил задание быстро, в полном соответствии с ТЗ. Видно сразу - человек знает своё дело! Буду и дальше с Алексеем работать, и рекомендую его всем, кому нужна помощь в PHP-программировании и верстке сайтов.
Понравилось сотрудничество! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tim1985
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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