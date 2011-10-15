Подключение МТ-подписки

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Закрыт1 заявка143 просмотра

Необходимо выполнить подключение сервиса МТ-подписок от bornpay.com к готовому скрипту. Желательно, если у вас есть опыт работы с подобными. сервисами. Ввод номера и кода подтверждения нужно сделать через jquery. Пример покажу.

оставьте цену, icq или skype

jQuery
14 лет назад
advertdesign
Алексей 
38 лет
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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