Интеграция с API Payoneer

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки218 просмотров

Необходимо написать интеграцию существующего сайта с API системы Payoneer (спецификация API на английском языке - в прикрепленных файлах). Общая идея - написать мост с системой выдачи/пополнения пластиковых карточек Payoneer (payoneer.com).

Только опытные специалисты!! Бюджет обговаривается, гарантируем оплату без задержек и лишних вопросов. Сроки - 2 недели макс. Опыт работы с API Payoneer привествуется. Только на PHP !!

PHP
13 лет назад
xbsmedia
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vovan77
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$80
3 дня
Все отлично
рекомендую!

Заявки фрилансеров

vovan77
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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