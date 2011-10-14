Скрипт выбора продукта

Добрый день!

Нужен скрипт выбора товара из базы данных магазина - примерно по образцу поиска на Яндекс.Маркете, но в упрощенном варианте.

Исходник - большая книжная база с описаниями в xml, к которой нужно будет добавить еще несколько полей (от 5 до 10, мы сами добавим после того, как вы скажете, как это сделать оптимальнее и удобнее для вашей работы ) и которую нужно будет конвертировать в MySQL (до или после добавления доп. полей). База будет обновляться примерно раз в неделю (все в том же xml).

По этим дополнительным полям и должен осуществляться выбор: каждое из полей привязано к "ползунку". Сочетание этих 5-10 ползунков в разных позициях дает, соответственно, пользователю несколько подходящих по параметрам товаров (без обновления страницы, тут же; сдвиг одного из ползунков показывает уже другой набор товаров).

Средства реализации - на ваше усмотрение, главное - чтобы это работало быстро и просто.

Если не очень внятно описано, пишите, постараюсь уточнить.

Хотелось бы найти надежного исполнителя на проект, с перспективой дальнейшего сотрудничества.