Нужно доробатать движок по поиску работы и персонала Думаю мало кто работал с mds-job Если есть желание разбираться пишите Нужно сделать защиту от спама и ...
Скрипт выбора продукта
Добрый день!
Нужен скрипт выбора товара из базы данных магазина - примерно по образцу поиска на Яндекс.Маркете, но в упрощенном варианте.
Исходник - большая книжная база с описаниями в xml, к которой нужно будет добавить еще несколько полей (от 5 до 10, мы сами добавим после того, как вы скажете, как это сделать оптимальнее и удобнее для вашей работы ) и которую нужно будет конвертировать в MySQL (до или после добавления доп. полей). База будет обновляться примерно раз в неделю (все в том же xml).
По этим дополнительным полям и должен осуществляться выбор: каждое из полей привязано к "ползунку". Сочетание этих 5-10 ползунков в разных позициях дает, соответственно, пользователю несколько подходящих по параметрам товаров (без обновления страницы, тут же; сдвиг одного из ползунков показывает уже другой набор товаров).
Средства реализации - на ваше усмотрение, главное - чтобы это работало быстро и просто.
Если не очень внятно описано, пишите, постараюсь уточнить.
Хотелось бы найти надежного исполнителя на проект, с перспективой дальнейшего сотрудничества.
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