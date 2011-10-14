Флешка с подгружаемыми изображениями

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Закрыт14 заявок173 просмотра

Нужна флэшка, которая будет позднее интегрирована в страницу сайта. Макет с комментариями прикладываю. Лента, обозначенная в макете, во флэшку не попадет, она будет накладываться средствами html.

Во флэшке в случайном порядке будут сменяться картинки с надписями.

Надписи и путь к картинкам будут задаваться через xml- файл.

Картинки и макет со слоями предоставим.

Пожалуйста, Ваши цены.

HTML
14 лет назад
Igor1972
Игорь 
53 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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