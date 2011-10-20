Парсинг каталога

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок189 просмотров

Нужно спарсить одну ветку из каталога.

Прочекать домены на пр и тиц и упорядочить по зонам ( com/net/ru и тп )

отчёт должен получиться в таком виде:

test1.com pr тиц

test2.com pr тиц

test3.net pr тиц

test4.net pr тиц

test4.org pr тиц

14 лет назад
sergey86
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Работа была выполнена качественно и в срок. Спасибо!
Все отлично, сотрудничеством остался полностью доволен.

Заявки фрилансеров

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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