Нужно перенести на хоршую CMS систему

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки238 просмотров

Нужно перенести на хорошую CMS систему. www.deluxhome.com.ua

На сайте сделана интеграция с 1С, идеальный вариант это сделать копию сайта по структуре полную копию www.hi-tech.com.ua так изначально разработчикам говорили что хотим точную копию сайта.

14 лет назад
Enigmochka
Юлия 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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