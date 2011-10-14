Требуется доработка одного интернет-магазина, 1-2 дня работы -верстка, правка -шаблон -движок На очереди еще 2 магазина. Если всё устроит будет сотрудничать и дальше
Нужно перенести на хоршую CMS систему
Нужно перенести на хорошую CMS систему. www.deluxhome.com.ua
На сайте сделана интеграция с 1С, идеальный вариант это сделать копию сайта по структуре полную копию www.hi-tech.com.ua так изначально разработчикам говорили что хотим точную копию сайта.
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