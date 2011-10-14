Круг задач – создание страниц сайта в соответствии со спецификацией. Разработка в команде. Краткое описание сути проекта здесь: https://docs.google.com/document/d/1tM2Q9WrXmP2W8Fxsr-hPN8478gYvJlTO9jqgTNe1SLM/edit?pli=1 Схема работы: 1. Подготовка а) Выдаются ...
Модуль Интерактивная карта для Modx
Привет друзья! Нужен модуль для сайта недвижимости. Подробнее в прикрепленном файле. Сайт еще не готов.
Можно использовать готовые решения. Ключевым фактором принятия решения будет цена и сроки реализации.
Также прошу рассмотреть возможность создания собственной карты на наш город.
Жду предложений.
бюджет 10000руб.
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