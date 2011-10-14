Модуль Интерактивная карта для Modx

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки187 просмотров

Привет друзья! Нужен модуль для сайта недвижимости. Подробнее в прикрепленном файле. Сайт еще не готов.

Можно использовать готовые решения. Ключевым фактором принятия решения будет цена и сроки реализации.

Также прошу рассмотреть возможность создания собственной карты на наш город.

Жду предложений.

бюджет 10000руб.

MODX
14 лет назад
039kir
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ieroglyph
Дмитрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад
$300
21 день
Пользователь не смог сделать ничего внятного. Сроки сорваны более чем в 2 раза. Постоянные отговорки, заболел, уезжал, не успел и т.д. Не рекомендую в качестве программиста, потеряете время и нервы.

Заявки фрилансеров

ieroglyph
Дмитрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад

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