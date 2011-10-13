Нужно исправить ошибку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки184 просмотра

Установил шаблон на Joomla.Запускаю сайт, он открывается, но присутствует такая вот ошибка:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in Z:\home\mysite111.ru\www\libraries\gantry\core\gantryplatform.class.php on line 104

14 лет назад
Game_Hacker
Семён 
42 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров