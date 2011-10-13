Сейчас на входе есть txt-файл с 1 столбцом - списком штрих-кодов, по нему ищутся картинки товаров и сохраняются на выходе под артикулами 1,2,3... Нужно сделать, чтобы на входе были 2 столбца: 1-й столбец - заранее ...
Нужно исправить ошибку
Установил шаблон на Joomla.Запускаю сайт, он открывается, но присутствует такая вот ошибка:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in Z:\home\mysite111.ru\www\libraries\gantry\core\gantryplatform.class.php on line 104
Заявки фрилансеров
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