Починить вордпресс

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок191 просмотр

Добрый день ! Есть блог водр пресс wpk.bacac.org

Сейчас при добавлении поста существет ошибка при публикации фото или видео или аудио. Необходимо исправить.

Срочно. Предпочтение скорости.

WordPress
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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