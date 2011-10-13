Меня интересует создание портала на вашей фреймоворке Yii, пример модулей во вложении, но к сожалению, так-как мы раньше делали сайты на Joomla, я пока смог накидать примерный функционал сайта с компонентами Joomla. Дизайн нового ...
Из fdb в exel
Есть файл fdb с данными, надо конвертировать или перенести или экспортировать в ексель . Желательно в удобном виде . Более подробно в письме .
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