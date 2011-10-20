Необходимо реализовать XML-RPC для обмена файлами между Android приложением и сервером XML-RPC. Дано: Есть приложение на андроид. В приложении заданы адрес сервера, имя пользователя и пароль. В приложении есть кнопка: Импорт/Экспорт На Windows ...
Крупный портал недвижимости
Доработать функционал и верстку портала недвижимости в Москве.
Портал на платформе Битрикс. ОфисЛорд. ру
- разработка функционала новостной ленты и видеоблога
- редактирование шаблонов страниц
- редактирование инфоблоков
- работы с Google Maps
- настройка системы поиска объектов недвижимости
- интеграция с картой метро
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Заявки фрилансеров
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