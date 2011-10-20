Крупный портал недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки183 просмотра

Доработать функционал и верстку портала недвижимости в Москве.

Портал на платформе Битрикс. ОфисЛорд. ру

- разработка функционала новостной ленты и видеоблога

- редактирование шаблонов страниц

- редактирование инфоблоков

- работы с Google Maps

- настройка системы поиска объектов недвижимости

- интеграция с картой метро

14 лет назад
trade-key
Михаил 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

otvet
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$400
7 дней
Все группы задач были выполнены в оговоренные сроки. Уделялось внимание мелочам. При постановке задач сразу обсуждались уточняющие вопросы и предлагались различные варианты решений.
С Михаилом приятно работать. Интересные задачи, адекватная оплата. Работы много. Задачи ставит достаточно четко, по мелочам не дергает, если есть мелочи, выдает скопом. Один из лучших заказчиков.

Заявки фрилансеров

otvet
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад