Разработать сайт по сущ. дизайну на популярной CMS

Требуется разработать сайт (только программирование, дизайн уже почти есть).

На любой популярной CMS

Проект содержится несколько нестандартных фич, например, потребуется реализовать калькулятор (полноценный)

Логика самих страниц не совсем лёгкая, предполагается модульность наполнения каждой из страниц из 6-7 возможных модулей, которые, в свою очередь тоже будут наполняться позициями. Админка не должна быть корявой.

Для более подробного ТЗ и примеры дизайна при запросе