Разработать сайт по сущ. дизайну на популярной CMS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок197 просмотров

Требуется разработать сайт (только программирование, дизайн уже почти есть).

На любой популярной CMS

Проект содержится несколько нестандартных фич, например, потребуется реализовать калькулятор (полноценный)

Логика самих страниц не совсем лёгкая, предполагается модульность наполнения каждой из страниц из 6-7 возможных модулей, которые, в свою очередь тоже будут наполняться позициями. Админка не должна быть корявой.

Для более подробного ТЗ и примеры дизайна при запросе

14 лет назад
kakzhetak
Иван 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров