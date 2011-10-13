Верстка и натягивание страницы на modx revo 2.1.3

К сожалению, закрыл глаза на отрицательный отзыв и думал, что исполнитель серьезный и ответственный, тем более, он в комментарии к отзывы признал свою вину. Долго не решался ставить отрицательный отзыв, в надежде, что исполнитель откликнется, да и это мой первый отрицательный отзыв, но хочу предостеречь других. Человек выполнил верстку и натянул, но с косяками и то, не в срок, за что извинялся неоднократно. Хлебные крошки без разделителей. Виктор объяснил это кривостью сниппета и заверил, что в ближайщие дни выйдут обновления и настроил систему на автоматическое обновление этого сниппета. Я согласился подождать. Но хлебные крошки как были без разделителей между уровнями, так и остались. Хотя можно и нужно было решить вопрос другими путями, мне много сайтов делают и все они с хлебными крошками, которые работают исправно. Второй косяк заключался в неправильной работе js-скрипта меню, т.н. "аккордеона". Я специально записал скринкаст и указал на баг Виктору, он не отреагировал. В итоге, получается, что Виктор выполнил работу, но не до конца, точнее самые сложные моменты он решил не выполнять. После верстки (с косяками) и частичной натяжки на Modx Revo, я перевел Виктору деньги, + 10 долларов за то, что бы он сделал дополнительный шаблон (точно такой же, что он должен был сделать, но без превью). Когда перевел деньги, Виктор уже пропал и в течении двух дней не отвечает. Я его предупредил, что если до 26.10 он не отзовется, я вынужден буду написать отрицательный отзыв. Он не откликнулся, вот я и пишу этот отзыв. Я никому не посоветую Виктора и сам с ним больше сотрудничать не намерен. Знаете, один раз можно случайно получить плохой отзыв, но два раза подряд - это системно. Если угодно, могу администрации этого ресурса или любому пользователю выслать всю переписку по электронной почте, выписку из webmoney-кошелька, показать баги на живом сайте, оставленные Виктором и показать другие примеры сайтов на этом движке, сделанными другими исполнителями, но в тоже время работающих нормально.