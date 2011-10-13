http://narod.ru/disk/28130669001/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0.zip.html Задача в приложении
Верстка и натягивание страницы на modx revo 2.1.3
Сверстать и натянуть страницу на modx revolution. На странице есть боковое меню с несколькими уровнями вложенности.
Сроки - 4 дня (до воскресенья вечера по москве).
Скриншот макета прикрепляю.
P.S. главная страница сверстана и натянута.
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