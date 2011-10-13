Верстка и натягивание страницы на modx revo 2.1.3

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Сверстать и натянуть страницу на modx revolution. На странице есть боковое меню с несколькими уровнями вложенности.

Сроки - 4 дня (до воскресенья вечера по москве).

Скриншот макета прикрепляю.

P.S. главная страница сверстана и натянута.

MODX
14 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Phoenix-black
Виктор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
4 дня
К сожалению, закрыл глаза на отрицательный отзыв и думал, что исполнитель серьезный и ответственный, тем более, он в комментарии к отзывы признал свою вину. Долго не решался ставить отрицательный отзыв, в надежде, что исполнитель откликнется, да и это мой первый отрицательный отзыв, но хочу предостеречь других. Человек выполнил верстку и натянул, но с косяками и то, не в срок, за что извинялся неоднократно. Хлебные крошки без разделителей. Виктор объяснил это кривостью сниппета и заверил, что в ближайщие дни выйдут обновления и настроил систему на автоматическое обновление этого сниппета. Я согласился подождать. Но хлебные крошки как были без разделителей между уровнями, так и остались. Хотя можно и нужно было решить вопрос другими путями, мне много сайтов делают и все они с хлебными крошками, которые работают исправно. Второй косяк заключался в неправильной работе js-скрипта меню, т.н. "аккордеона". Я специально записал скринкаст и указал на баг Виктору, он не отреагировал. В итоге, получается, что Виктор выполнил работу, но не до конца, точнее самые сложные моменты он решил не выполнять. После верстки (с косяками) и частичной натяжки на Modx Revo, я перевел Виктору деньги, + 10 долларов за то, что бы он сделал дополнительный шаблон (точно такой же, что он должен был сделать, но без превью). Когда перевел деньги, Виктор уже пропал и в течении двух дней не отвечает. Я его предупредил, что если до 26.10 он не отзовется, я вынужден буду написать отрицательный отзыв. Он не откликнулся, вот я и пишу этот отзыв. Я никому не посоветую Виктора и сам с ним больше сотрудничать не намерен. Знаете, один раз можно случайно получить плохой отзыв, но два раза подряд - это системно. Если угодно, могу администрации этого ресурса или любому пользователю выслать всю переписку по электронной почте, выписку из webmoney-кошелька, показать баги на живом сайте, оставленные Виктором и показать другие примеры сайтов на этом движке, сделанными другими исполнителями, но в тоже время работающих нормально.
"Такое ощущение, что работа выполнена на отъебись" - фраза, которую человек может запросто использовать в письме. 24.10.2011 16:57:10 - дата когда я отправил человеку письмо, и описал свой вариант решения проблемы и закончил письмо словами : "Если вас устроит такой путь решения проблемы - я поменяю." Письма я писал человеку такие потому, что у него вначале было одно - указано сверстать страницу и посадить на рево. Могу выложить всю переписку, где любой четко увидит, что желание получить разнообразные меню появилось у человека в процессе работы, я ему пошел навстречу, даже в последнем пункте я пошел ему на встречу и предложил вариант как сделать... НО "этот" человек пишет мне цитируя мой ответ на его письмо и его же письмо - "Добрый день. Вы получили мое письмо? Что вы скажете по этому поводу?" . Как любой нормальный человек должен прореагировать ? Это диалог из одного вопроса ? Не советую, ведет себя как ребенок, сам не знает чего хочет. А ваш "отзыв" я буду оспаривать у администрации.

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Phoenix-black
Виктор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад