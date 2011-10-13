Перенос сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки169 просмотров

нужно перенести сайт avrora-realty.ru на другой хостинг, так же есть ещё 1 сайт для переноса - оба на джумле но навороченные

Joomla
14 лет назад
orkman
Игорь 
57 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

aleksandern
Мельников 
44 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

aleksandern
Мельников 
44 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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