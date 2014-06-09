aleksandern

Мельников aleksandern

 
43 годаРоссия/Томск
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
Tiger66
Иван 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
9 баллов
9 лет назад
Переделать путь по сайту
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alena2626
Алена 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Исправить ошибку в работе сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
almgroup
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Скрипт галереи
Отличный программист. Задачу выполнил согласно заданию и раньше сроков. Рекомендую! Будем еще сотрудничать.
Отличный заказчик. Четкая задача, вовремя оплата. Согласился работать на доверии, оплатил раньше выполненой задачи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сделать 2 задачи по сайту на фреймворках
Спасибо круто!
Работали без проблем, оплата своевременно.
Ответный отзыв
ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Скрипт мониторинга на редирект
Отличный исполнитель. Сделал все как я хотел! Умеет читать мысли :)
Понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Веб-программирование
5 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
4 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга