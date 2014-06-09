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Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
9 лет назад
Отличный программист. Задачу выполнил согласно заданию и раньше сроков. Рекомендую! Будем еще сотрудничать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая задача, вовремя оплата. Согласился работать на доверии, оплатил раньше выполненой задачи. Рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
10 лет назад
Спасибо круто!
Ответный отзыв
Работали без проблем, оплата своевременно.
$45
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель. Сделал все как я хотел! Умеет читать мысли :)
Ответный отзыв
Понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Веб-программирование
5 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
4 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга