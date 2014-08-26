Скрипт галереи

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Завершен6 заявок208 просмотров

Приветствую, задача

на этой странице

http://artbeket.com/portfolio/layouts/tdm/catalog-inner-otvet.html

сделать смену картинок в галереи как тут

http://fokgroup.ru/demo/cn3/product.html

Все файлы в архиве, желательно уложиться в пол часа.

11 лет назад
almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

aleksandern
Мельников 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличный программист. Задачу выполнил согласно заданию и раньше сроков. Рекомендую! Будем еще сотрудничать.
Отличный заказчик. Четкая задача, вовремя оплата. Согласился работать на доверии, оплатил раньше выполненой задачи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

aleksandern
Мельников 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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