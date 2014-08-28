Нужно сверстать шаблон Joomla 3 Макет во вложении Интересует как адаптивная, так и неадаптивная верстка Макет в стадии доработки! Будут совсем незначительные изменения Указывайте цены! И сроки
Сверстать 7-9 страниц на boostrap
макеты не сложные, нужно сделать на bootstrap 3. респонсивный.
всего макетов 7-9 шт. сделать нужно до завтра, в турбокрайнем случае послезавтра.
от вас портфолио, цена, регистрация в сервисе не менее года, отзывы.
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