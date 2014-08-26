HTML 5 верстка макетов сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка112 просмотров

Необходимо заверстать с использованием всех самых последних технологий макеты для интернет-магазина. Необходима просто HTML верстка, без интеграции.

HTML
11 лет назад
Sh1ning
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
$480
9 дней
Александр выполнил все задачи в поставленные сроки. Быстро исправил недочеты и сдал нам готовый проект. Тестировали где только можно - везде все отображается качественно и без ошибок. Если не хотите по тысяче раз переделывать верстку, а сделать все с первого раза качественно - обращайтесь к данному специалисту. Будем работать с ним и дальше. Компания СпортСЕ.
Подтверждаю все предыдущие отзывы в адрес Александра. Вежливый, ответственный, порядочный заказчик. Было приятно работать вместе. Рекомендую всем! Спасибо!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад

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