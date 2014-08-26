Верстка готового дизайна и система онлайн оплаты.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок178 просмотров

Делаем дизайн лендинга для цветочной компании, дизайн пока не готов.

Вот текущий сайт vipbuket.ru/

Нам необходимо сверстать готовый дизайн и прикрепить к нему систему онлайн оплаты.

11 лет назад
ramil_urazmanov
Рамиль 
32 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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