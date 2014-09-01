Подправить сайт на WordPRESS

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Завершен8 заявок261 просмотр

Главная страничка сайта с Паралаксом html5.

1. Поехала главная страница (криво отображается в браузерах)

2. Поставить отзывы с аватарками

3. На сайте две галереи, при добавлении в одну галерею - картинки показываются в другой, нужно просто настроить!!

4. Подредактировать Форму обратной связи - что бы отправлялись письма с сайта.

HTMLWordPress
11 лет назад
qaza
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dean_sev
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Мало, я повторюсь мало хороших и ответственных верстальщиков, которые выполняют работу хорошо и в срок, выслушивают клиента, да и просто с которыми приятно пообщаться и у которых можно посоветоваться! Саша как раз является именно таким человеком! Спасибо за проделанную работу, все очень понравилось! Работа с тобой была в удовольствие! Теперь я знаю к кому я буду обращаться по вопросам связанным с сайтами! Если Вы ищите ответственного и честного человека - Вам к Александру! :) Спасибо
Все прошло хорошо, без проблем. Хороший человек и заказчик.

Заявки фрилансеров

dean_sev
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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