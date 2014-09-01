Подправить сайт на WordPRESS

Главная страничка сайта с Паралаксом html5.

1. Поехала главная страница (криво отображается в браузерах)

2. Поставить отзывы с аватарками

3. На сайте две галереи, при добавлении в одну галерею - картинки показываются в другой, нужно просто настроить!!

4. Подредактировать Форму обратной связи - что бы отправлялись письма с сайта.