Всем добрый день, есть проект - нужно сверстать и запустить лендинг(дизайн имеется). Описание проекта https://docs.google.com/document/m/?id=1FS8OJgkSWYrk4N729grkTnXBKI7qRL38fjoK3RqEXuY&login=1&pli=1 Если вы готовы работать над нашим проектом, укажите сколько будут стоить ваши услуги за данную работу. ...
Подправить сайт на WordPRESS
Главная страничка сайта с Паралаксом html5.
1. Поехала главная страница (криво отображается в браузерах)
2. Поставить отзывы с аватарками
3. На сайте две галереи, при добавлении в одну галерею - картинки показываются в другой, нужно просто настроить!!
4. Подредактировать Форму обратной связи - что бы отправлялись письма с сайта.
Выбранный исполнитель
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