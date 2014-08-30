Здравствуйте фрилансеры. Есть не большой сайт. Дизайн полностью готов. Тех задание тоже. пишите ваши примерные цены на сайты визитки. сверстать и установить требуется на wordpress
Срочно сверстать 2 письма для имейл рассылки
Нужно сверстать 2 письма для имейл рассылки. Нужен человек который знает нюансы верстки для имейл рассылок. Письма в приложении. Просьба указывать цену и сроки.
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