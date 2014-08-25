Нужен верстальщик со знанием CMS

Есть вакансия специалиста по Joomla, MODX со знанием верстки.

Надо верстать готовые макеты и натягивать их на Joomla или MODX с реализацией функционала.

Тестовое задание во вложении.

Мне интересна ваша цена на верстку и "натяжку" с подбитием всего функционала.