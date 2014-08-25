Верстальщик немного не дорезал изображения Нужно в соответствии со скриншотом нарезать изображения Темную иконку расположить НАД соответствующей светлой Каждый файл назвать транслитом без пробелов названием соответствующей категории
Нужен верстальщик со знанием CMS
Есть вакансия специалиста по Joomla, MODX со знанием верстки.
Надо верстать готовые макеты и натягивать их на Joomla или MODX с реализацией функционала.
Тестовое задание во вложении.
Мне интересна ваша цена на верстку и "натяжку" с подбитием всего функционала.
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