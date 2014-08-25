Нужен верстальщик со знанием CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка109 просмотров

Есть вакансия специалиста по Joomla, MODX со знанием верстки.

Надо верстать готовые макеты и натягивать их на Joomla или MODX с реализацией функционала.

Тестовое задание во вложении.

Мне интересна ваша цена на верстку и "натяжку" с подбитием всего функционала.

JoomlaMODX
11 лет назад
codermen
Дмитрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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