Поправить верстку в Simpla

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Завершен2 заявки134 просмотра

Нужно поправить стили и верстку - некорректно отбражается баннер в шапке сайта.

CMS Simpla, Для специалистов - 10 минут работы.

Все вопросы относительно проекта задавайте в личных сообщениях.

11 лет назад
Art_sw
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Andrey_Sorokin
Сорокин 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Andrey_Sorokin
Сорокин 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад