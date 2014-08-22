Кроссбраузерная верстка landing page

$42
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт28 заявок238 просмотров

Кроссбраузерная верстка, чтоб работали формы захвата. Чтоб можно было менять любые данные. В формах захвата цифра 5 чтобы как бы пульсировала

Цена 1500р возьметесь?

11 лет назад
g82
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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