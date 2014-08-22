Восстановить header сайта

Есть сайт http://isan.kiev.ua/ (На WordPress)

На нем, не понятно почему, слетел header (файл пустой полностью).

В кешированной версии сайта можно увидеть каким должен быть хедер.

По своим наблюдениям увидел, что из сохраненной на комп кешированной версии сайта, код меняется (по сравнению с онлайн версией) и можно выделить отдельные элементы хедера.

Возможно ли его восстановить как-то???

цену предлагайте, желательно аргументированно