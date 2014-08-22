Сверстать главную и поставить на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок142 просмотра

Есть дизайн главной страницы, psd.

Превью во вложении.

Нужен готовый сайт на Wordpress на основании того, что есть. Все меню должны легко управляться из админки.

Верстка должна быть грамотной, логичной, аккуратной, кроссбраузерной.

Срок - к понедельнику, 9-00мск

Оплата: делаете у себя - показываете - плачу - отдаете

Цена?

WordPress
11 лет назад
AlexGT
Виктор 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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