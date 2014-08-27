Вёрстка двух страниц

Нужно сверстать две страницы. Главную и одну внутреннюю. Вёрстка должна адекватно показываться во всех самых популярных браузерах. Сайт должен быть фиксированный по ширине. На неподдерживаемых браузерах должно показываться предупреждение с призывом обновить браузер.

На сайте должна быть бегущая строка, которая берёт 5 последних новостей и выводит их заголовки в произвол нос порядке.

Внизу главной страницы должен быть слайдер, там показывается картинки из папки. Так же нужны примеры анимации смены слайдов, нужен яркий необычный эффект смены картинки.

Вот исходники дизайна — http://ge.tt/2e3rbor1/v/0