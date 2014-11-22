Верстка макета из PSD

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки447 просмотров

Нужно сверстать макет. Чтобы страничка вся влазила на экран

чтобы в ширину не двигалась, не было скрола по ширине.

например, как здесь

https://www.instaforex.com/ru/

Прикрепляю пример

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Выбранные исполнители

s_v_revizor
Александр 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$15
2 дня
спасибо за сотрудничество. Было приятно с Вами работать.
Добросовестный и понимающий заказчик. Сотрудничеством остался доволен. Всем советую!
rlkvch
Илья 
33 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$5
2 дня
Взялся за работу, что-то сделал. Потом пропал не устранив недоделки, на связь не вышел. Итог - сроки сорваны, работы нет.

Заявки фрилансеров

s_v_revizor
Александр 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
rlkvch
Илья 
33 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад