http://stroy-komfort51.ru 1. Подправить отображение пункта меню: - подправить меню ("контакты","акции", "он-лайн калькулятор" и "телефон") когда вылетают под "основным меню" выровнять справа, 2. потребуется чтобы в мобильнике и на ...
Исправить ошибки в верстке одностраничного сайта
Коллеги, ведем социальный проект. Хотим сделать для него сайт. Есть готовый дизайн, psd, шаблон для верстки, шрифты.
Есть 2 неудачные верстки (работает некорректно).
Ищу человека, который быстро и почти на социальных началах эти ошибки исправит.
Что важно:
нужно сделать точно по ТЗ и очень качественно и точно.
HTML. Не использовать никаких библиотек, только обязательно jquery (http://projects.lukehaas.me/scrollify/#methods) для скроллинга или альтернативную для той же функции. Никаких фреймворков, оптимизаторов и т.п.
Использовать предложенный шаблон.
При нажатии на видео на всю область картинки проигрывается iframe из youtube (стандартное встраивание youtube плейера).
Верстка должна быть адаптивная.
Все должно корректно работать и на разрешении 1920*1080 пикселей.
PSD, шрифт и верстки с ошибками вышлю по запросу.
Время - утро субботы 23.08 сайт нужен ко Дню независимости Украины!
Почему так мало денег? - Потому что проект социальный, мы не пытаемся ничего продать, мы хотим вдохновлять людей на исполнение их заветной мечты.
Заявки фрилансеров
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