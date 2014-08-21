Исправить ошибки в верстке одностраничного сайта

Коллеги, ведем социальный проект. Хотим сделать для него сайт. Есть готовый дизайн, psd, шаблон для верстки, шрифты.

Есть 2 неудачные верстки (работает некорректно).

Ищу человека, который быстро и почти на социальных началах эти ошибки исправит.

Что важно:

нужно сделать точно по ТЗ и очень качественно и точно.

HTML. Не использовать никаких библиотек, только обязательно jquery (http://projects.lukehaas.me/scrollify/#methods) для скроллинга или альтернативную для той же функции. Никаких фреймворков, оптимизаторов и т.п.

Использовать предложенный шаблон.

При нажатии на видео на всю область картинки проигрывается iframe из youtube (стандартное встраивание youtube плейера).

Верстка должна быть адаптивная.

Все должно корректно работать и на разрешении 1920*1080 пикселей.

PSD, шрифт и верстки с ошибками вышлю по запросу.

Время - утро субботы 23.08 сайт нужен ко Дню независимости Украины!

Почему так мало денег? - Потому что проект социальный, мы не пытаемся ничего продать, мы хотим вдохновлять людей на исполнение их заветной мечты.