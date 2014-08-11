vena45

Катерина Борисенко vena45

 
40 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 3D макеты и рендеры стола и кафе

    Доброго дня. Представляю компанию Kodisoft, наш ключевой проект – интерактивные рестораны. Посмотрели ваши работы. Хотим предложить вам сотрудничество по нашему текущему проекту. Что нужно: есть 2 эскиза, выполненных нашим дизайнером (стол и ...

    3D-модель
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3D макеты и рендеры стола и кафе

    Доброго дня. Представляю компанию Kodisoft, наш ключевой проект – интерактивные рестораны. Посмотрели ваши работы. Хотим предложить вам сотрудничество по нашему текущему проекту. Что нужно: есть 2 эскиза, выполненных нашим дизайнером (стол и ...

    3D-модель
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исправить ошибки в верстке одностраничного сайта

    $10

    Коллеги, ведем социальный проект. Хотим сделать для него сайт. Есть готовый дизайн, psd, шаблон для верстки, шрифты. Есть 2 неудачные верстки (работает некорректно). Ищу человека, который быстро и почти на социальных началах эти ошибки исправит. ...

    HTMLjQuery
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать одностраничный сайт

    $10

    Требуется сверстать простой одностраничный сайт (single page) по готовому дизайну. Есть все картинки и тексты. HTML. Не использовать никаких библиотек, кроме jquery (http://projects.lukehaas.me/scrollify/#methods) для скроллинга. Никаких фреймворков, оптимизаторов и т.п. При нажатии на видео на ...

    HTMLjQuery
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад