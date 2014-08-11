Доброго дня. Представляю компанию Kodisoft, наш ключевой проект – интерактивные рестораны. Посмотрели ваши работы. Хотим предложить вам сотрудничество по нашему текущему проекту. Что нужно: есть 2 эскиза, выполненных нашим дизайнером (стол и ...
- 3D-графиканет заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго дня. Представляю компанию Kodisoft, наш ключевой проект – интерактивные рестораны. Посмотрели ваши работы. Хотим предложить вам сотрудничество по нашему текущему проекту. Что нужно: есть 2 эскиза, выполненных нашим дизайнером (стол и ...3D-графиканет заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Коллеги, ведем социальный проект. Хотим сделать для него сайт. Есть готовый дизайн, psd, шаблон для верстки, шрифты. Есть 2 неудачные верстки (работает некорректно). Ищу человека, который быстро и почти на социальных началах эти ошибки исправит. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Требуется сверстать простой одностраничный сайт (single page) по готовому дизайну. Есть все картинки и тексты. HTML. Не использовать никаких библиотек, кроме jquery (http://projects.lukehaas.me/scrollify/#methods) для скроллинга. Никаких фреймворков, оптимизаторов и т.п. При нажатии на видео на ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт9 лет назад