Верстка на 90% готова, нужно чуток доработать и перенести контент со старого сайта (движок НЕ нужен) Более подробное ТЗ в прикрепленном файле. Форма работы: ...
Сверстать одностраничный сайт
Требуется сверстать простой одностраничный сайт (single page) по готовому дизайну. Есть все картинки и тексты. HTML. Не использовать никаких библиотек, кроме jquery (http://projects.lukehaas.me/scrollify/#methods) для скроллинга. Никаких фреймворков, оптимизаторов и т.п.
При нажатии на видео на всю область картинки проигрывается iframe из youtube (стандартное встраивание youtube плейера).
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