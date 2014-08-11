Сверстать одностраничный сайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок305 просмотров

Требуется сверстать простой одностраничный сайт (single page) по готовому дизайну. Есть все картинки и тексты. HTML. Не использовать никаких библиотек, кроме jquery (http://projects.lukehaas.me/scrollify/#methods) для скроллинга. Никаких фреймворков, оптимизаторов и т.п.

При нажатии на видео на всю область картинки проигрывается iframe из youtube (стандартное встраивание youtube плейера).

HTMLjQuery
11 лет назад
vena45
41 год
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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