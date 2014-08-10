Есть сайт wordress с фиксированным шаблоном. Нужно переделать шаблон на адаптированный(responsive).
Вёрстка с PSD в Joomla
Здравствуйте. Требуется верстальщик с PSD в joomla 3.x
Оплата после выполнения работы, только Qiwi переводом.
Заявки фрилансеров
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