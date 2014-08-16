Верстка шаблона Wordpress

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Завершен14 заявок285 просмотров

Нужен экстремально простой шаблон для Wordpress (см. приложенный макет).

Шрифты Arial и Helvetica. Из графики - лишь несколько картинок. Верстка div, не таблицами.

В заявке укажите цену.

WordPress
11 лет назад
Georgyi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

neofun
Юрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Юрий все сделал идеально. Идеальней почти некуда. :) Я просил делать кучу поправок, о которых изначально не договаривались - он без разговору все помогал менять, хотя мог бы и возразить, что этого в ТЗ не было, и был бы в принципе прав. В общем, рекомендую!
Спасибо за интересный проект! Буду рад сотрудничеству в будущем.

Заявки фрилансеров

neofun
Юрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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