Верстка шаблона Wordpress

Юрий все сделал идеально. Идеальней почти некуда. :) Я просил делать кучу поправок, о которых изначально не договаривались - он без разговору все помогал менять, хотя мог бы и возразить, что этого в ТЗ не было, и был бы в принципе прав. В общем, рекомендую!