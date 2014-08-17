Требуется обновить на сайте шрифт font awesome до версии 4.1.0. Шаблон сайта http://livedemo00.template-help.com/opencart_45524
Сверстать форму обратной связи
Необходимо сделать, чтобы форма обратной связи на сайте http://srubi54.ru работала корректно. Визуально это хорошо заметно при нажатии на кнопку "Задать вопрос" в правой части экрана.
Так же настроить почту куда будут отправляться письма с сайта.
Отправлю Вам архив с сайтом, хочу получить обратно архив уже с исправлениями.
Нужен толковый верстальщик!
Оплата на рублевый вебмани по факту выполнения. А так же хороший отзыв за хорошо проделанную работу!
Ждем Ваших заявок!
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