Сверстать форму обратной связи

Необходимо сделать, чтобы форма обратной связи на сайте http://srubi54.ru работала корректно. Визуально это хорошо заметно при нажатии на кнопку "Задать вопрос" в правой части экрана.

Так же настроить почту куда будут отправляться письма с сайта.

Отправлю Вам архив с сайтом, хочу получить обратно архив уже с исправлениями.

Нужен толковый верстальщик!

Оплата на рублевый вебмани по факту выполнения. А так же хороший отзыв за хорошо проделанную работу!

Ждем Ваших заявок!