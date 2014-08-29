Поправить верстку на сайте на HostCMS. Работы совсем немного. 1. Поправить заголовок, который не умещается на странице. 2. В фотогалерее криво отображаются картинки 3. Настроить высоту динамичного контентного блока под ...
Верстка и программирование одностраничника
необходимо создать верстку и программирование одностраничного сайта.
Из скриптов: отправка сообщения на почту, цикличный таймер, увеличивающиеся фотографии, меню с якорями.
Как работаем: вы делаете сайт, мы тестируем, вы вносите правки при необходимости, мы отправляем деньги, вы заливаете сайт на наш хостинг
список требований прикреплен
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