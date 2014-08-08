Верстальщик под Wordpress со знанием програм-я

Здравствуйте!

Нужен верстальщик под Wordpress со знанием программирования, так как кроме работы с PSD макетом нужно будет сделать так называемое перераспределение ссылочное веса, а именно:

1. Удалить циклические ссылки из шаблона

2. Закрытие в тег noindex частей сайта

3. Присвоение атрибута nofollow части статических ссылок

4. Работа с позиционированием элементов в коде (напр. перемещение в коде правого сайдбара в левый, но без визуальных изменений)

5. Другое

Примеры такой верстки:

http://bit.ly/1kqxPHQ

http://bit.ly/1sjnjF8

http://bit.ly/V38Q1n

Ну и стандартно:

1. Валидность

2. Кроссбраузерность

3. Оптимизиция под мобильные устройства

4. Чистота и минимализм кода для быстрой загрузки страниц

На выходе должен получится шаблон под WordPress.

Начинаем с верстки 1 сайта – по результатам – даю партию. И впредь продолжаем сотрудничество.

Оставляйте свои контакты, свяжусь с кандидатами после обеда.

Оплата – называйте свои цены и сроки. Предоплата поэтапная по схеме - 10%-30%-30%-30%. Вебмани.

Жду предложений.