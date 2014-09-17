Вставить HTML в JS слайдер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки310 просмотров

Надо вставить в несложный JS слайдер несколько готовых сверстанных HTML страничек.

Требуется хорошее знание HTML+JS.

Более подробное ТЗ выбранному исполнителю.

Оплата по факту (paypal или moneybookers).

Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности по оплате у меня нет.

Срок

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.

Оплата + Развернутый отзыв.

HTMLJavaScript
11 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sw4n
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$50
1 день
Качественно и точно в установленный в срок справился с заданием. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Грамотный, знающий свое дело заказчик. По оплате абсолютно никаких претензий. Работу проверяет самостоятельно, работает без посредников. Рекомендую как ответственного и честного работодателя.

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sw4n
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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