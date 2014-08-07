Решили обновится. Нужен человек, который смог бы аккуратно и красиво все сверстать. Интересует только верстка, натягивать на cms нет необходимости. Если получится сделать адаптив - будет плюсом. 1. Верстка должна быть сделана ...
Верстка мини-каталога
Есть сайт vipdpk.ru
Необходимо сверстать мини каталог http://vipdpk.ru/images/price1.jpg
Сейчас он просто картинкой.
Желательно сегодня.
p.s. можно чуть видоизменить, чтобы было легче верстать.
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